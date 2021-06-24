Названы предварительные версии гибели ребенка в Актау

Эксперты выдвигают две версии трагедии.

Две версии предварительной гибели ребенка в 5 микрорайоне Актау озвучили в акимате, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, эксперты выдвигают две версии трагедии, одна из которых - падение с забора, а вторая - от удара током.

Заместитель акима Актау Серик Гусман отметил, что точная причина гибели подроста еще не установлена. Поэтому чиновник попросил не торопиться с выводом о том, что это мог быть электрический ток.

На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. По результатам получения судмедэкспертизы будет определена точная причина смерти. Возможно, ребенок получил смертельную травму, когда упал с забора. Там высота 2,5 метра. И имеются на теле ребенка повреждения черепа. Возможно, ребенок умер от удара. По информации родителей, он пытался вскарабкаться на забор и было падение. Сейчас рано что-то говорить. Кто понесет ответственность за смерть ребенка, будет установлено по итогам расследования, - сказал он.

Замакима Актау уточнил, что с 15 июня обслуживанием столбов уличного освещения занимается ТОО "Актау сервис курылыс", которая выиграла конкурс. Директором компании является Абдигалиев Есенжол Куандыкович.

На сегодняшний день внутреннее расследование по линии ЖКХ начато. По работе электроснабжения, проводов и так далее, в том числе, этого столба. Сегодня было проведено оперативное совещание и даны соответствующие указания всем сервисным компаниям и КСК проверить внутренние домовые сети, уличное освещение, состояние электрооборудования полностью проверить во всех микрорайонах города. Плановая работа определенная проводится, но по городу имеется 12 255 столбов, в том числе светильников - 8122, светодиодных светильников - 5183, количество кабелей - 409 километров, воздушных линий - 68 километров, трансформаторов - 198, все это оборудование нужно обслуживать. Отдельно ГорОНО мы поручили проверить внутришкольные линии полностью, а подрядчику все городские сети. Серик Гусман

По его словам, если будет установлено, что причиной гибели подростка является удар электрическим током, то ответственность за это понесут соответствующие органы.

Мы будем проводить расследование. Это халатность бывших работников, которые обслуживали, или же действующих. По идее, когда компания подписывает договор - с того момента компания принимает обязательства. В договоре все это прописано. Серик Гусман

По словам и.о. директора ГКП "АУЭС" Адильбека Махамбетова, столб, у которого погиб мальчик, до 23 июня был в исправном состоянии.

Этот столб до вчерашнего дня горел нормально. Вчера, значит, он повредился, например. Сейчас наша лаборатория там работает, они повреждения кабеля там нашли, значит, повредился кабель вчера, - сказал он.

ЧП произошло 23 июня около 22:00 между рынком "Волна" и школой-лицеем №7. Как сообщили очевидцы, ребенок схватился за фонарный столб, вследствие чего его ударило током, и он скончался на месте ЧП.

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