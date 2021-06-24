На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидается гроза и дождь.

В одиннадцати областях Казахстана 25 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Атырауской области местами сохраняется очень сильная жара до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 25-27 июня сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.

В Актюбинской области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Алматинской области местами гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Ночью и утром местами сильный дождь. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 34-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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