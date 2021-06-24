Умер первый пациент со штаммом коронавируса "дельта +" в Индии 

Новый штамм "дельта +" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирована первая смерть человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта +", сообщает zakon.kz.

Всего в штате зарегистрировано пять случаев заболевания данным штаммом.

Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта +", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса, — сказал министр штата Вишвас Саранг.

По информации "Известий", этот штамм коронавируса опаснее других видов из-за "быстрой консолидации" поражения легких.

Индийскую мутацию COVID-19 обнаружили в марте в индийском штате Махараштра. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Впоследствии этот вариант коронавируса обнаружили в разных странах. Новый штамм "дельта +" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

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