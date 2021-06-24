В Antikor Ortalygy Алматы прошла встреча с Агентством по защите и развитию конкуренции

Спикеры подняли тему направлений антимонопольной политики, приоритетов в работе, взаимоотношений с представителями бизнес среды, важность совместной работы в рамках Адалдык аланы.

В Antikor Ortalygy Алматы состоялась встреча с Агентством по защите и развитию конкуренции, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи приняли участие руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Саян Ахметжанов, руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов, руководитель службы экономических расследований Алматы Емберген Кудайберген, руководитель проекта "Алматы – адалдык аланы", член Национального совета общественного доверия Айнур Сабитова, представители прокуратуры, полиции, бизнес сообщества и Совета по барьерам Алматы.

Спикеры подняли тему направлений антимонопольной политики, приоритетов в работе, взаимоотношений с представителями бизнес среды, важность совместной работы в рамках Адалдык аланы.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что у нас открыты краудсорсинг-площадки для обмена мнениями, где уже состоялось более 200 сессий по самым актуальным вопросам. Действуют Советы по барьерам в 17 регионах страны, в которых принимают участие более 200 экспертов. За это время выявлено более 80 барьеров, которые затрудняют осуществление предпринимательской деятельности, - отметил руководитель аппарата Саян Ахметжанов.

Руководством Департамента по защите и развитию конкуренции Алматы обсуждены промежуточные итоги деятельности, в частности внесено 11 уведомлений, 13 предписаний, завершено 4 расследования и возбуждено 15 административных дел. Завершены анализы на социально-ориентированных рынках в части реализация товарного газа, реализации продовольствия, а также первичного жилья.

В настоящее время в рамках исполнения поручения Главы государства о недопущении необоснованного роста цен на строительные материалы Департаментом по защите и развитию конкуренции проводятся анализы состояния конкуренции на 11 различных рынках производства и оптовой реализации стройматериалов.

По итогам встречи представители бизнес среды высказали положительные отзывы в помощи, в продуктивных встречах и пожелали проведения подобных мероприятий на площадке Antikor Ortalygy на регулярной основе с широким привлечением представителей малого и среднего бизнеса.

Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, методологической помощи органам защиты и развитию конкуренции и высказал мнение, что совместные меры будут намного эффективнее для решения государственных задач, в противодействии коррупции, а также развития предпринимательства в нашей стране.

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