Гуляющий дикобраз попал на видео в Алматинской области

Незаконное обращение с этим видом попадает под уголовную статью.

Дикобраза, прогуливающегося по окрестностям города Есик, сняли на видео местные жители, сообщает zakon.kz.

Животное бродило по улице Абая ниже школы Раймбека, подписал видео, автор.

Пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева прокомментировала видео, назвав дикобраза большой редкостью, несмотря на то, что у нас в стране они давно водятся.

Индийский дикобраз относится к отряду грызунов семейства дикобразовых. В фауне Казахстана единственный вид этого семейства. Встречается на Южном Мангышлаке, в Таласском, Кыргызском и Заилийском Алатау и Каратау, в Чу-Илийских горах. На территории Алматинской области встречается в пределах Заилийского Алатау. В первой половине 20 века был обычен в окрестностях города Алматы, его ареал достигал долины реки Тургень. В результате антропогенного фактора (человеческий фактор) был вытеснен со своих исторических территорий. По данным Иле-Алатауского государственного национального природного парка, в пределах Заилийского Алатау и прилегающих к нему территорий оценочная численность индийского дикобраза не превышает 30 голов. пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева

Необходимо отметить, незаконное обращение с этим видом попадает под уголовную статью 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!