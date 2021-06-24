Рост заболеваемости "индийским" штаммом КВИ зарегистрирован в Алматы

Рост составляет 1 к 10. В целом удельный вес положительных проб на штамм "дельта" ("индийский") возрос до 23%. В Алматы зарегистрирован резкий рост заболеваемости "индийским" штаммом коронавируса

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы ежедневно проводит мониторинг возбудителя COVID-19 на выявление мутаций. Сегодня зарегистрирован резкий рост заболеваемости, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в ДСЭК, рост составляет 1 к 10. В целом удельный вес положительных проб на штамм "дельта" ("индийский") возрос до 23%.

Если штамм "дельта" ("индийский") в городе Алматы был выявлен ранее в одной пробе, то в динамике, по истечении трех суток, отмечается увеличение до 10 проб.

В этой связи ранее мы обращались и вновь обращаемся к горожанам: необходимо проявить сознательность и привиться против COVID-19. Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма "дельта" ("индийского") COVID-19 - это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения. пресс-служба ДСЭК

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