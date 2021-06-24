Пробы направлены для дальнейшего изучения и подтверждения.

В Алматы выявлено 11 вероятных случаев "индийского" штамма, сообщает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что проводится работа по ПЦР-диагностике мутированных штаммов с целью определения их циркуляции в городе.

Читайте также: У кого выявили "индийский" штамм, рассказал Бекшин

По результатам протестированных проб по состоянию на 23 июня был получен один положительный результат. Исследования других проб продолжается.

Читайте также: Рост заболеваемости "индийским" штаммом КВИ зарегистрирован в Алматы

24 июня дополнительно выявлено еще 10 положительных результатов. Итого по состоянию на 18:00 24 июня общее количество составляет 11 положительных на "индийский" штамм вероятных случаев. Пробы направлены для дальнейшего изучения и подтверждения, - сказала заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Асель Калыкова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!