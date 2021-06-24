Опубликовано новое постановление главного санврача города.

В Нур-Султане ужесточают карантин. Опубликовано новое постановление главного санврача города, сообщает zakon.kz.

Обеспечить реализацию проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 и Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26" и от 11 июня 2021 года № 27 с учетом нахождения в "красной" зоне.

переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев;

усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;

работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатному расписанию, с запретом в воскресные дни;

организацию работы междугородних внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом на проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.), в том числе на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, а также работу объектов общественного питания, расположенных в них, за исключением объектов общественного питания, участвующих в проекте "Ashyq", включая проведение поминок с участием не более 30 человек;

разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложению к ПГГСВ РК № 68;

организацию работы ЦОНов с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы АО "Казпочта" в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 и запретом работы в воскресные дни;

организацию работы абонентских отделений операторов сотовой связи в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме;

организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек;

организацию работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00;

разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

организацию сдачи выпускных экзаменов студентов ВУЗов и колледжей в дистанционном режиме. Запрет на организацию и проведение выпускных вечеров и вручение дипломов в ВУЗах и колледжей в оффлайн-режиме;

организацию работы по выдаче дипломов студентам ВУЗов и колледжей с установлением графика выдачи и исключением массового скопления людей;

запрет на организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в образовательных учреждениях;

организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 и запретом работы в субботние и воскресные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00;

организацию работы центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме, за исключением торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров, для которых установлен запрет на работу в субботние и воскресные дни. Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате;

организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением и объектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq"). При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме, за исключением фудкортов, участвующих в проекте "Ashyq", для которых действуют критерии согласно приложению 4 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата);

организацию работы аттракционов на открытом воздухе, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции в прикассовых зонах и других местах образования очередей, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00;

организацию работы театров аниматрониксов строго в режиме работы по типу галерей/музеев с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4кв. м на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в воскресные дни;

организацию работы океанариумов, участвующих в проекте "Ashyq", с разрешением групповых экскурсий (не более 15 человек), с расчетом не менее 4 кв. м на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 20:00;

работы библиотек, музеев с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом организаций групповых экскурсий и установлением штатного режима работы;

работу выставок для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при заполняемости не более 70%, из расчета не менее 6 кв. м на одного посетителя, но не более 150 человек единовременно и установлением штатного режима работы;

организацию работы закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, независимо от места расположения, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 20:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq", для которых действуют критерии согласно приложению 4 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте "Ashyq");

организацию работы объектов общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00;

организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 кв. м на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19);

организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы продовольственных ярмарок на открытом воздухе, включая ярмарки "выходного дня", с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00;

организацию работы магазинов, мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. м на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы для объектов с торговой площадью до 2000 кв. м (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни с 09:00 до 20:00, для объектов с торговой площадью свыше 2000 кв. м и торговых сетей независимо от торговой площади в будние дни с 09:00 до 22:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн-продаж);

организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы крытых спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 22:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq", с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц на территории спортивных объектов с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

организацию спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

организацию проведения марафонов (на открытом воздухе) с участием не более 30 человек для участвующих в проекте "Ashyq" с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 кв. м тренировочного зала и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq", с проведением занятий группой не более 5 человек;

организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 22:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

организацию работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 кв. м на одного посетителя и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 кв. м на одного посетителя и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 23:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи) с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 22:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq";

организацию работы салонов красоты, парикмахерских, "барбер-шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 кв. м на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 до 21.00;

организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы;

работу компьютерных клубов, PlayStation клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метра между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 12.00 до 24.00. Допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше;

работу боулинг-клубов, центров для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 12.00 до 24.00. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

организацию работы кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии для субъектов (объектов), участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00, без проведения акций;

организацию работы бильярдных клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30% из расчета 4 кв. м на 1 посетителя и расстановкой игровых столов на расстоянии не менее 4 кв. м друг от друга, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 12.00 до 24.00;

организацию проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан без участия зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложению 44 ПГГСВ РК № 67;запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирки, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте "Ashyq");

запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе "выходного дня", на открытом воздухе);

запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq";

запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте "Ashyq"), форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата) и др.;

запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах;

запрет на деятельность лагерей при общеобразовательных школах, центрах развития детей и образовательных центрах независимо от формы собственности.

Постановление вступает в силу с 00:00 27 июня 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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