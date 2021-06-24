В Туркестанской области прошла конференция, посвященная великим учителям духовности

На форуме выступил Верховный муфтий Казахстана.

В Сарыагашском районе Туркестанской области начала работу Международная научно-практическая конференция, посвященная великим современным учителям духовности "Дін руханиятының ұлағатты ұстаздары", сообщает zakon.kz.

Конференция посвящена памяти Абдысаттара и Абдыгаппара Шакирулы.

- Невозможно не отметить Южный регион страны, когда речь идет о наших мусульманских традициях, - отметил в приветственном слове Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. - Многое можно сказать об известных личностях Сарыагаша, в том числе о братьях Абдысаттаре и Абдыгаппаре. Когда говорят о казахстанских медресе, первое, что приходит на ум, - это медресе "Сарыагаш. Что касается медресе "Сарыагаш", то мы сразу вспоминаем династию Смановых. Наш брат Абдысаттар возглавлял это медресе и старался не только повысить религиозную грамотность молодых людей, но и подготовить хороших, компетентных специалистов.

Абдысаттар Сманов перевел Священный Коран на казахский язык и стал автором ряда научных работ. Он был членом Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана и внес свой вклад в принятие первых фетв как ученый-исламовед. За годы своей деятельности он обучил многих учеников в медресе.

Говоря о вкладе великих учителей в области религии и духовности, Верховный муфтий подчеркнул, что педагогическая деятельность Абдыгаппара Шакирулы, который начал свою карьеру в качестве главного имама мечети "Таякты ишан" в начале 90-х годов, имеет большую ценность в религиозном воспитании молодых имамов и служителей мечети. "Развитие медресе Сарыагаш, его руководство и назидательные наставления запомнятся многим", - говорит Верховный муфтий.

На конференции присутствовали лидеры духовенства Узбекистана, Кыргызстана, члены Совета улемов, преподаватели университета "Нур-Мубарак", руководители медресе.

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