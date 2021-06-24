Не менее 80% персонала в Нур-Султане переходит на дистанционную работу

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При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев.