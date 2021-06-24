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Количество автобусов в часы пик увеличат в Нур-Султане

Фото: Liter.kz 24 июня 2021, 20:21

В будние и субботние дни общественный транспорт будет ходить по расписанию, с запретом в воскресные дни.

Количество автобусов в часы пик увеличат в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В будние и субботние дни общественный транспорт будет ходить по расписанию, с запретом в воскресные дни.

Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатному расписанию, с запретом в воскресные дни, - говорится в постановлении.

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