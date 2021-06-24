Ашимбаев: Закон формирует правовую базу для поддержки соцпредпринимательства

Спикер Сената казахстанского парламента отметил, что принятие закона – это результат совместной работы депутатов и соцпредпринимателей.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в соцсетях разъяснил недавно подписанный Президентом Казахстана закон по вопросам социального предпринимательства, сообщает zakon.kz.

По словам Ашимбаева, в законодательстве страны впервые определяется само понятие "социальное предпринимательство" и предусматривается ряд льгот и преференций для этой сферы.

Законопроект был инициирован и подготовлен сенаторами по поручению Президента страны c привлечением широкого круга экспертов и самих социальных предпринимателей - Эмина Аскерова, Светланы Толуспаевой, Фархада Маденова и других.

Спикер Сената казахстанского парламента отметил, что принятие закона - это результат совместной работы депутатов и соцпредпринимателей.

Закон предусматривает государственную поддержку предпринимателей, которые решают вопросы трудоустройства, производят товары или оказывают услуги для социально уязвимых категорий граждан. В их числе люди с ограниченными возможностями, родители, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры, воспитанники детских домов, многодетные семьи и другие.

Теперь социальные предприниматели могут рассчитывать на субсидирование ставок по кредитам, льготы при аренде госимущества, содействие в поиске деловых партнеров, государственные гранты, организацию обучения и другие меры поддержки. Предусмотрен также ряд налоговых льгот, в том числе снижение в два раза налога на имущество и уменьшение налогооблагаемого дохода в случае обучения и повышения квалификации работников. Маулен Ашимбаев

Таким образом, принятый закон формирует правовую базу для системной поддержки социального предпринимательства в Казахстане. Это серьезный шаг, который позволит масштабировать и продвигать проекты, способствующие решению актуальных социальных проблем и помогающие уязвимым слоям населения.

Маулен Ашимбаев поблагодарил всех социальных предпринимателей, которые активно участвовали в разработке и обсуждении этих законов, и пожелал успехов в этой ответственной деятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!