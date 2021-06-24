Россия открыла огонь в сторону британского эсминца. Британия отрицает инцидент

Власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС не был обстрелян, и исходят из того, что выстрелы российского корабля в Черном море были частью учений.

Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием (УРО) Defender, передает zakon.kz.

РИА "Новости" ссылаются на сообщение Минобороны РФ о том, что корабль нарушил границу в Черном море.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян, и исходят из того, что выстрелы российского корабля в Черном море были частью учений.

В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Политик отметил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова. Он подчеркнул, что Лондон не признает российскую "аннексию" Крыма, которая произошла в 2014 году.

Это воды Украины, и абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б. Борис Джонсон

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