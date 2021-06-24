Алматинские водители жалуются на дефицит дизтоплива

Заправки, где солярка в наличии, оказались в меньшинстве. И там взвинтили цены.

Автовладельцы Алматы утверждают, что купить в городе дизтопливо стало невозможным, сообщает zakon.kz.

На АЗС его или нет, или продается по талонам, передает КТК.

Заправки, где солярка в наличии, оказались в меньшинстве. И там взвинтили цены.

Его по талонам дают. 205 - без проблем по талонам. А где я буду брать талоны? Мы столько денег не зарабатываем, сколько тратим на солярку. Теперь по 230 заправляюсь постоянно. Все уже, выхода нет - работать надо.

Ситуация не меняется несколько дней. Чтобы заправить машину, приходится объезжать весь город. Солярки нет на большинстве автозаправочных станций.

Ранее с такой же ситуацией столкнулись водители Тараза и Шымкента. Километровые пробки на заправках при цене до 300 тенге.

В Министерстве энергетики рассказали, что в Алматы имеется около 10 тысяч тонн дизтоплива, еще одну партию в 2 тысячи тонн скоро доставят. Чиновники заверяют, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Правда, это не значит, что литр будет стоить, как раньше. Эксперты говорят, топливо в стране слишком дешевое, поэтому рост цен неизбежен.

Этот рост был и будет. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем уровня среднемировых цен на бензин, на дизельное топливо. Потому что есть договоренности в рамках ЕАЭС, в рамках всемирных торговых организаций. У нас очень долгое время были дешевые цены. эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов

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