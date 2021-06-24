Из-за засухи в Кызылординской области продолжает гибнуть скот

Травы нет. Тюк привозного сена стоит 1200 тенге. Это в два раза дороже, чем в прошлом году. Цистерна воды стоит 10 тысяч тенге. Людям и животным ее хватает на два дня.

В Кызылординской области из-за засухи по-прежнему гибнет скот, сообщает zakon.kz.

Зимой не было снега, весной - дождей, а теперь сухая степь и нет травы, передает КТК.

Власти не стали объявлять ЧС. Но ситуация все равно тяжелая. Сено и воду завозят, но их мало.

Поселок Саксаульский - один из 13 населенных пунктов Аральского района, где засуха уничтожила почти все живое.

Люди спасают умирающую скотину, как могут. Некоторые с отарами выезжают далеко за пределы региона. Но основной части населения приходится покупать корм в два, а то и в три раза дороже.

Травы нет. Тюк привозного сена стоит 1200 тенге. Это в два раза дороже, чем в прошлом году. Цистерна воды стоит 10 тысяч тенге. Людям и животным ее хватает на два дня.

Регион разделили по цветовым зонам. Красным отметили те поселки, где высохло 95% пастбищ. Там погибло почти 500 голов скота. И, как уверяют люди, падеж продолжается. Еще шесть сел - в "желтой" зоне, там ситуация пока средней тяжести. Но власти уверяют: объявлять чрезвычайное положение уже нет смысла.

31 мая под председательством главы района состоялось совещание. Тогда всем были даны задания: бригады по заготовке сена, бригады по выпасу скота, эвакуирующая бригада. Всего погибла 481 голова скота. После принятых мероприятий потерь больше не было. Благодаря своевременной координации этих работ сейчас все встало на свои места. зам. акима Аральского района Еркин Абишев

По словам чиновников, в аулы планируют привезти до 9 тысяч тонн корма, часть уже раздали фермерам. Вот только местные жители продолжают находить мертвые туши своих животных и говорят, что пока помощь до них не дошла.

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