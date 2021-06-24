Судоисполнитель забрала пенсию в счет долга за несуществующую машину

Платить долги за несуществующий автомобиль пенсионер не намерен, тем более, лишаясь своего единственного источника дохода.

Частный судебный исполнитель опустошила пенсионный счет из-за неоплаченного налога на несуществующую машину, сообщает zakon.kz.

Пенсионер продал свое авто 13 лет назад и все эти годы судится с государством, тщетно пытаясь это доказать, передает Первый канал "Евразия".

Алексей Гаврилко уже 13 лет - не автовладелец. Все эти годы мужчина пытается доказать государству, что продал машину и не обязан платить за нее транспортный налог. В 2015 году он даже доказал это в суде против налоговой. В июне этого года пожилой человек с ужасом обнаружил, что частный судебный исполнитель сняла с его счета всю пенсию.

В суде мне заявили, что 100 процентов пенсии судебный исполнитель не должен снимать. Но она это сделала. Машина эта уже не существует. Хозяева ее порезали, продали по запчастям, налог отказываются оплачивать. А судоисполнитель заставляет оплатить за них налог. пенсионер Алексей Гаврилко

Машина, действительно, уже не существует. Но снять ее с учета и избавиться от навязанного налога за несуществующий транспорт пенсионер не может. До тех пор, пока не будет оплачен долг государству.

Он машину продал по доверенности. Пока тот новый хозяин ее не оформил, де-юре прежний остается собственником этой машины. И все налоги, все обязательства приходят именно на него. руководитель управления департамента государственных доходов области Ерболат Габбасов

Однако платить долги за несуществующий автомобиль пенсионер не намерен, тем более, лишаясь своего единственного источника дохода. Половину изъятой пенсии частный судебный исполнитель все же вернула после жалобы мужчины. В Департаменте юстиции нарушения норм закона в этом не видят.

Судоисполнитель не видит назначение средств, которые поступили к ним. Поэтому судебный исполнитель получил от должника сведения, что они являются, допустим, пенсией, она должна их вернуть. В данном случае что и было сделано. руководитель отдела департамента юстиции области Аскар Кулатаев

Алексей Гаврилко между тем намерен привлечь судоисполнителя к ответственности. Два предыдущих исковых заявления по разным бюрократическим причинам суд отклонил. Пенсионер написал очередное, третье исковое заявление.

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