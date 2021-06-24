Концлагерь - общественники о зоопарке Шымкента

Они утверждают, что звери в старых тесных клетках вызывают лишь сострадание.

Общественники ужаснулись условиями содержания животных в зоопарке Шымкента, сообщает zakon.kz.

Они называют его зооконцлагерем и утверждают, что звери в старых тесных клетках вызывают лишь сострадание, передает Первый канал "Евразия".

Усугубляет ситуацию неприятный запах. В акимате о проблемах знают, но, как оказалось, часть уже выделенных денег перенаправили на другие цели.

В 2020 и 2019 году у нас есть комплексный план развития зоопарка, это было в 2018 году принято решение. Каждый состоит из трех-четырех этапов. В 2019 году мы один этап завершили, в 2020 году второй этап завершили, в этом году третий этап мы приостановили. Эти деньги были перенаправлены на инфраструктуру наших населенных пунктов. аким города Мурат Айтенов

Градоначальник добавил, что на два этапа реконструкции зоологического парка потратили больше 1 млрд тенге. На эти деньги построили африканскую зону, вольеры для пернатых хищников, для волков и для представителей семейства кошачьих, а также террариум. В ближайшие 10 дней планируется переселить медведей в более комфортные условия. Решить все проблемы обещают до 2023 года. Сейчас в зверинце, который существует 40 лет, больше 2 500 животных, почти 290 разновидностей.

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