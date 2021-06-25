Во Флориде обрушилось 12-этажное здание – под завалами остались люди

Сколько всего людей было в здании в момент обрушения, пока неизвестно.

Один человек погиб в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд в штате Флорида, сообщает zakon.kz.

Под завалами также оказались пострадавшие, передает CBS.

51 человек числится пропавшим без вести. На месте происшествия работают сотни пожарных и спасателей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться.

Сколько всего людей было в здании в момент обрушения, пока неизвестно.

Представитель властей отметила, что к настоящему моменту спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее призвал жителей "готовиться к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений".

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