Минздрав: если есть медотвод, ПЦР на работе не нужен

За два дня нормы об обязательной вакцинации уже обросли сотнями мемов и шуток. От продажи алкоголя ночью до места в раю за поставленную прививку.

В Казахстане распространяется очередной фейк. В этот раз о том, что за отказ от вакцинации могут уволить с работы, сообщает zakon.kz.

Недавнее постановление межведомственной комиссии об обязательной вакцинации коллективов породило множество слухов и фейков, передает Первый канал "Евразия".

Казахстанцев пытаются запугать тем, что невакцинированные будут каждую неделю за свой счет сдавать ПЦР-тест, и без разницы, сам ты отказываешься, или у тебя противопоказания. Но санврачи в очередной раз развеяли миф: ни один руководитель не имеет права заставлять работника с медотводом постоянно сдавать ПЦР.

Если у человека есть конкретная справка, что у него медотвод от вакцинации, данный гражданин может предъявить эту справку по требованию в любое место. И никто не имеет права требовать у него еще какие-либо документы! официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев

За два дня нормы об обязательной вакцинации уже обросли сотнями мемов и шуток. От продажи алкоголя ночью до места в раю за поставленную прививку. Поэтому появившееся в сети фото с гробом в мусорном контейнере сначала восприняли как очередную шутку. Но журналисты выяснили, фото – реальность. Пенсионер из столицы таким образом дал понять, что на тот свет не собирается и направился в прививочный пункт. Врачи говорят, старшее поколение вообще охотнее приходит вакцинироваться.

Они приходят сами, изъявляют желание и говорят, чтобы не заболеть. Если они заболеют, то в более легкой форме будут болеть. А не так, чтобы тяжело заболеть и попасть в реанимацию. У нас из привитых еще ни один пенсионер или человек с хроническим заболеванием не попал в больницу после вакцинации, не заболел коронавирусом. руководитель службы лечебно-профилактической работы городской поликлиники №11 Сауле Аманбекова

Я тоже вначале боялась. Ведь чем старше становишься, тем больше начинаешь бояться. Но врачи все проверяют и точно знают, что делают. Я им доверяю, и поэтому пришла с дочкой. пенсионерка Айтбала Тукенова

За необоснованный отказ от вакцинации тех, для кого она обязательна, штраф – 5 МРП или 14,5 тысяч. Это - общереспубликанская норма. Но в столице, где уже несколько недель наблюдается значительный рост новых случаев заражения, стараются привлекать в прививочные пункты не только кнутом, но и пряником. Те, кто в ближайшее время придет за первым компонентом, смогут участвовать в розыгрыше машины и даже двухкомнатной квартиры.

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