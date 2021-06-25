Спасатели не смогли потушить дом – в области не хватает воды

Воду в селе могут отключить на весь день без предупреждения.

Крупный пожар в жилом доме не удалось потушить спасателям Алматинской области, так как не хватило воды, сообщает zakon.kz.

Серьезные перебои с водой в селе продолжаются несколько лет, передает КТК.

Площадь возгорания превысила 400 квадратов. Несколько семей остались без крова. Копоть и обломки. Это все что осталось от многоквартирного жилого дома в селе Междуреченское. Огонь уничтожил весь второй этаж. Жители успели выбежать на улицу до того, как обвалилась крыша. Пожарным просто не хватило воды.

Всего в доме было девять квартир. Полностью сгорели три. Семьи остались без крова. Сразу после ЧП людей разместили в школе, а после переселили в съемное жилье. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Воду в селе могут отключить на весь день без предупреждения.

У нас воды вообще нет. Ни помыться, ни постираться, машинки летят, все летит. Это что такое? Мы не хотим этого акима, мы не хотим этого замакима. Татьяна Сосновская

Наталья Саликова живет в селе седьмой год. Семья хотела бы выращивать овощи и фрукты, но огород просто нечем поливать. В доме установили насос, но напор все равно слабый. Даже стиральная машина сгорела.

В местном акимате говорят, уже скоро люди смогут напиться вволю. Здесь планируют установить дополнительный резервуар. Новый проект обошелся бюджету в 6 миллионов.

В этом году проект – на экспертизу деньги выделили. Пока время пройдет, это два-три месяца, до конца года в целости, если деньги выделят, проект утвердится. Возможно, в этом году. А так – на следующий год останется, потому что на год мы планируем. аким Междуреченского сельского округа Серик Абдибеков

Ну а погорельцам предстоит жить в съемных квартирах еще два месяца, после чего их жилье обещают восстановить. Правда, за чей счет, станет ясно по результатам пожарно-технической экспертизы.

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