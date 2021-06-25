В ЕС отказались от проведения встречи с Путиным - СМИ

По данным Bloomberg, около десяти стран ЕС выступили против проведения саммита с участием российского президента.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель о встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Около 10 стран ЕС сигнализировали, что им не нравится либо сама идея, либо ее выдвижение без подготовки.

Меркель позже заявила журналистам, что после первого дня переговоров лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению о саммите с Россией.

Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. <...> Мы еще раз обсудили, при каких условиях мы готовы работать и более тесно общаться с Россией... Договоренности о немедленной встрече лидеров не было, - цитирует ее Reuters.

О предложении Меркель 23 июня сообщила газета Financial Times. Как говорилось в статье, в Берлине считают, что прошедшая в Женеве встреча Путина с американским президентом Джо Байденом является хорошим поводом для того, чтобы оживить отношения с Россией. Также инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Среди тех, кто выступил против проведения саммита с Путиным, оказались руководители Литвы и Латвии. Нидерланский премьер Марк Рютте заявил, что не намерен участвовать в такой встрече, это связано с крушением самолета MH17 в Донбассе в 2014 году, в результате которого погибли 192 гражданина Нидерландов. По версии международной следственной группы, к делу причастны несколько человек, которые в настоящее время находятся в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!