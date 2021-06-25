Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира WTA в Истборне

Призовой фонд турнира WTA в Истборне у женщин в этом году составляет 565 530 долларов.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-е место в рейтинге WTA) победила латвийку Анастасию Севастову (61-е) на турнире в Истборне (Великобритания), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина и Севастова встретились в четвертьфинале: казахстанка одержала победу в трех сетах - 2:6, 7:6, 7:6, отыграв при этом два матч-пойнта.

В полуфинале соперницей Елены Рыбакиной будет еще одна латвийская теннисистка - чемпионка "Ролан Гаррос-2017" Елена Остапенко (43-е).

Ранее по ходу турнира Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт (141-е) - 6:2, 6:7, 6:4 - и украинку Элину Свитолину (5-е) - 6:4, 7:6. Добавим, что призовой фонд турнира WTA в Истборне у женщин в этом году составляет 565 530 долларов.

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