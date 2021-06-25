Коронавирус подтвердился у 1445 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 506,
- в городе Алматы - 181,
- в городе Шымкенте - 50,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 20,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 61,
- в ВКО - 87,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 70,
- в Карагандинской области - 147,,
- в Костанайской области - 34,
- в Кызылординской области - 31,
- в Мангистауской области - 41,
- в Павлодарской области - 49,
- в СКО - 25,
- в Туркестанской области - 33.
Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1235 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 337,
- в городе Алматы - 142,
- в городе Шымкент - 28,
- в Акмолинской области - 0,
- в Актюбинской области - 28,
- в Алматинской области - 38,
- в Атырауской области - 58,
- в ВКО - 66,
- в Жамбылской области - 66,
- в ЗКО - 206,
- в Карагандинской области - 123,
- в Костанайской области - 18,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангыстауской области - 16,
- в Павлодарской области - 70,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 389 406 человек.
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