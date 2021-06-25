Коронавирус подтвердился у 1445 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 506,

в городе Алматы - 181,

в городе Шымкенте - 50,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 20,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 61,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 147,,

в Костанайской области - 34,

в Кызылординской области - 31,

в Мангистауской области - 41,

в Павлодарской области - 49,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 33.

Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1235 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 337,

в городе Алматы - 142,

в городе Шымкент - 28,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 28,

в Алматинской области - 38,

в Атырауской области - 58,

в ВКО - 66,

в Жамбылской области - 66,

в ЗКО - 206,

в Карагандинской области - 123,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 7,

в Мангыстауской области - 16,

в Павлодарской области - 70,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 389 406 человек.

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