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Коронавирус подтвердился у 1445 человек за сутки в Казахстане

Фото: РБК 25 июня 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 506,
  • в городе Алматы - 181,
  • в городе Шымкенте - 50,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 20,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 61,
  • в ВКО - 87,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 70,
  • в Карагандинской области - 147,,
  • в Костанайской области - 34,
  • в Кызылординской области - 31,
  • в Мангистауской области - 41,
  • в Павлодарской области - 49,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 33.

Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1235 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 337,
  • в городе Алматы - 142,
  • в городе Шымкент - 28,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 28,
  • в Алматинской области - 38,
  • в Атырауской области - 58,
  • в ВКО - 66,
  • в Жамбылской области - 66,
  • в ЗКО - 206,
  • в Карагандинской области - 123,
  • в Костанайской области - 18,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангыстауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 70,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 389 406 человек.

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