После смерти двух девушек: в КР предлагают арестовывать "назойливых ухажеров"

За такие деяния предлагается ввести арест до 7 суток и штраф до 50 594 тенге.

В Кыргызстане Академия МВД предлагает законодательно предоставить милиции возможность защищать незамужних девушек от навязчивых мужчин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Как рассказал в парламенте заместитель начальника Академии МВД Бакыт Дубанаев, покойные девушки Айзада Канатбекова и Бурулай Турдаалы кызы, ставшие жертвами похищения и убийства, не знали, как оградить себя от назойливых парней. Он пояснил, что на сегодняшний день нет законодательных механизмов, которые бы ограждали от такой практики. Из-за этого Айзада Канатбекова хотела сбежать из Кыргызстана в Турцию. Но не успела. Бурул Турдаалы кызы тоже не знала, что делать и к кому обратиться за помощью, отметил Дубанаев.

Для решения проблемы Академия МВД предлагает расширить сферу деятельности закона "Об охране и защите от семейного насилия" и переименовать его на "Об охране и защите от семейного насилия и насилия в отношении женщин". Потому что девушки, которые еще не вступили в брак, сказал Бакыт Дубанаев, не находятся в семейных отношениях. Поэтому в закон предлагается ввести новый субъект - девушек, которые подвергаются назойливому приставанию и психологическому преследованию.

Под назойливые ухаживания, согласно предложению, подпадают любые умышленные действия мужчин в отношении женщин, нарушающие их права и свободы, причиняющие физические и психические страдания, либо наносящие вред физическому и психологическому здоровью. За такие деяния предлагается ввести арест до 7 суток и штраф до 10 тысяч сомов (50 594 тенге).

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