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Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК

Фото: zakon.kz. 25 июня 2021, 08:50

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Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султан, - говорится в тексте Распоряжения.

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