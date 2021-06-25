"Дельта-штамм" начал распространяться в Южной Корее

В стране выявили 190 случаев заражения.

"Дельта-штамм" коронавируса, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Южной Корее, сообщает zakon.kz.

По данным КBS, в Южной Корее на прошлой неделе было выявлено 190 случаев заражения этим штаммом коронавируса, который во Всемирной организации здравоохранения считают в два раза более заразным по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.

В этой связи власти Южной Кореи рассматривают возможность ускорения процесса вакцинации населения с учетом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре - еще 70 млн.

По информации ТАСС, число жителей страны, привившихся первой дозой вакцины, на этой неделе приблизилось к уровню 30%. Благодаря этому среднее число пациентов в критическом состоянии сократилось со 170 до 135 человек в день, а коэффициент смертности снизился с 1,49% до 1,32%. По состоянию на 21 июня в общей сложности 15 млн жителей Южной Кореи (29,3% населения) были привиты первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!