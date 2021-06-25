Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельных.

Часть зданий в двух районах Алматы на пять дней отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 28 июня по 2 июля горячей воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Жетысуского районов в контурах улиц:

Шахтинская – Демченко – Аяз би – Атбасарская;

Рыскулова – Кулджинскийй тракт – Буровая – микрорайон Атырау-1;

Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельных "Школа №80", "Атырау (Еламан)" и "Облбольница", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

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