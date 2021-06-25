Приложение zakon.kz
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Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельных.
Часть зданий в двух районах Алматы на пять дней отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.
С 28 июня по 2 июля горячей воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Жетысуского районов в контурах улиц:
Ограничения вводятся для проведения ремонтных работ в котельных "Школа №80", "Атырау (Еламан)" и "Облбольница", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
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