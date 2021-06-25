Велосипедиста сбили в Алматы

Велосипедист экстренно госпитализирован.

Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль марки Nissan Cefiro двигался по ул. Майлина в Турксибском районе и заехал во дворы. Проезжая по дворовой территории между домами 71 и 73, водитель машины совершил наезд на велосипедиста, после чего тот упал на дорогу.

Пока не ясно, почему именно, возможно, под влиянием сильного шока, водитель автомобиля нажал на педаль газа и снова наехал на лежащего на асфальте парня.

В результате наезда пострадавший 1998 года рождения в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

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