Министр здравоохранения Кыргызстана лечится от COVID-19 ядовитым растением

Он второй день не выходит из кабинета.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев второй день не выходит из кабинета и лечится от коронавируса аконитом, передает zakon.kz.

Позавчера были головные боли, температура, озноб. Вчера опять началось, температура поднялась. Сдал тест на ковид - результат положительный. Изолировался в кабинете, работаю на удаленке, по видеосвязи, никуда не выхожу. Еду оставляют у дверей. Я должен быстро встать на ноги, пью только аконит, стало уже лучше. Другие лекарства не принимаю. Завтра-послезавтра буду на ногах, - сказал нам Алымкадыр Бейшеналиев Sputnik Кыргызстан.

В конце марта 2021 года министр прививался от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Бейшеналиев говорит, что до этого не болел коронавирусом.

В апреле глава Минздрава КР рассказал о настойке иссык-кульского корня (аконит) и выпил ее в прямом эфире. Он сказал, что препарат проходит клинические испытания и еще не зарегистрирован, но им уже лечат в больницах Бишкека. Кыргызстанцы раскритиковали министра, поскольку аконит - ядовитое растение.

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