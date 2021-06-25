Токаев присудил премии и гранты журналистам

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации", сообщает zakon.kz.

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Захарчук Вере Николаевне - ведущей новостного отдела телеканала "Хабар 24" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

Исабаевой Сауле Борисовне - обозревателю сетевого издания "Qmonitor.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу - руководителю Алматинской студии радио "Қазақ" и "Шалқар" за вклад в информационное обеспечение региональной политики Казахстана;

Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне - главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу - главному редактору республиканской общественно-политической газеты "AIQYN" за значительный вклад в развитие печатных средств массовой информации;

Нуракыну Диасу Ермековичу - редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала "КТК" за вклад в развитие казахстанского телевидения;

Толыкбаеву Максату Маликовичу - ведущему общественно-политического ток-шоу "Ашық алаң" национального телеканала "QAZAQSTAN" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Президента Республики Казахстан;

Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу - главному редактору газеты "Мұнара" за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу национального общественно-политического журнала "Ақиқат" за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

творческому коллективу газеты "Вечерний Алматы" за особый вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу товарищества с ограниченной ответственностью "Қазақ радиолары" за значительный вклад в развитие национального радио;

творческому коллективу телеканала "Сарыарқа" за вклад в развитие региональной журналистики.

Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации, - говорится в сообщении Акорды.

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