Прямой эфир состоится 30 июня с 10:00 до 12:00 часов по времени Нур-Султана.

С 1 июля 2021 года вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК). Одновременно утрачивают силу действующие нормы, регулирующие не только административные процедуры, но и судебный порядок обжалования административных актов, действий (бездействий) административных органов и должностных лиц.

АППК будет по-новому регулировать административные процедуры от возбуждения до обжалования. В нем предусмотрена новая форма судопроизводства: административный процесс, для которой создаются новые специализированные административные суды.

Об этом и не только мы поговорим в прямом эфире на ПРАВМЕДИА "АППК РК: новые процедурные правила и новая форма судопроизводства".

Прямой эфир состоится 30 июня с 10:00 до 12:00 часов (по времени г.Нур-Султан).

Вы узнаете:

Что изменится в регулировании публично-правовых отношений с 1 июля 2021 года;

Об охране права на доверие и других новых принципах АППК;

О новом порядке досудебного и судебного обжалования: когда и куда обращаться;

Про нормативное закрепление разновидностей административных исков;

Как доказать свою правоту по-новому: бремя доказывания и следственные функции суда.

Ведущие: Данияр Тойгонбаев, Партнер, руководитель практики по Разрешению споров Dentons, Артур Утарбаев, Советник Dentons, Кайсар Дженбеков, Юрист Dentons.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Принимаем ваши вопросы по теме.

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