Президент поздравил журналистов с профессиональным праздником

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Об этом сообщается на сайте Акорды.
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем работников средств массовой информации, сообщает zakon.kz.
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения.
Почетная обязанность каждого журналиста - верно служить своей стране, быть голосом своего народа.
Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей.
Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности.
Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства.
Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам - профессионалам своего дела.
Традиционная премия Президента в области СМИ - яркое тому представление.
Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики.
В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз.
Символично и то, что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Независимости.
За годы нашего суверенного развития вы внесли огромный вклад в формирование духа свободы у новых поколений.
Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом.
Уверен, что каждый из вас глубоко осознает ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставит превыше всего национальные интересы.
В последнее время все чаще говорят об отсутствии у работников радио профессионального праздника.
Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского радио следует официально объявить 1 октября Днем работников радио.
Пусть единство и сплоченность ведут нашу страну по пути прогресса и процветания!
Пусть средства массовой информации приносят нам только хорошие новости!
Желаю вам творческого вдохновения и дальнейших успехов!
С праздником! - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Акорды.
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