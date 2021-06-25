С начала июня курс тенге торгуется в диапазоне 425,6 – 428,7 за доллар США, несмотря на выраженный рост цен на нефть.

Почему тенге не укрепляется сильнее вслед за нефтью и как события на мировых рынках влияют на динамику курса, прокомментировала заместитель Председателя Национального Банка Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz.

Действительно, на рынке нефти сейчас превалируют позитивные события, что отражается в цене за баррель. Цены на нефть превысили отметку 75 долларов за баррель, доходя до уровня 75,90 впервые за 2 последних года. Рост нефтяных котировок поддерживается снижением запасов в хранилищах и надеждами инвесторов на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, - сказала Молдабекова.

Сдерживающее влияние на тенге оказывает ряд внутренних факторов.

Во-первых, спрос на валюту устойчиво поддерживается за счет восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса на импорт товаров, по которым наблюдалось затишье в период локдаунов. В частности, реализуется отложенный спрос на средства производства и промежуточные товары.

По словам Молдабековой, явным свидетельством восстановления экономической активности и повышения спроса на иностранную валюту является увеличение объемов торгов на Казахстанской фондовой бирже. Если в январе-мае 2021 года средний объем торгов в день составлял 125 млн, то в июне объем вырос до 146 млн долларов США.

Рост импорта за январь-апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,5% и достиг $11,4 млрд за счет импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства. Если говорить о реальных примерах, то наибольший рост показал импорт автомобилей, которых завезли на 200 млн долларов США больше, чем годом ранее. В топе по ввозу в Казахстан также находится бытовая техника: компьютеры, мониторы и проекторы, телефоны, холодильники, - сказала она.

Порядка 40% всех импортных товаров завозится из России, и этот тренд усиливается. За январь-апрель 2021 года товаров из России импортировали на 16% больше, чем за январь-апрель 2020 года. Рост цен на импортируемые из России товары и соответствующие ожидания нашего бизнеса влияют на увеличение объемов закупки.

Во-вторых, необходимо отметить сезонность. Конечно, с учетом продолжающегося распространения коронавируса и сохранения ограничительных мер рост спроса на валюту, связанный с сезоном отпусков, не такой значительный, но все равно присутствует.

По ее словам, в первой половине июня завершался период выплаты дивидендов, в основном речь идет о компаниях с долей иностранного капитала. То есть эти компании конвертируют дивиденды акционеров в валюту для перевода за рубеж в материнские организации. Это напрямую влияет на курс, так как спрос на валюту в такие периоды растет.

В-третьих, спрос на валюту продолжает поддерживаться влиянием фискального стимула и использованием пенсионных накоплений.

С точки зрения предложения мы не видим больших изменений. Основными источником продаж валюты остаются компании-экспортеры и конвертация активов Национального фонда для исполнения трансфертов в бюджет. Все эти факторы влияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Текущий возросший спрос на иностранную валюту не дает тенге укрепиться сильнее, несмотря на относительно высокую цену на нефть, - подытожила она.

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