Расписание лучших матчей плей-офф Евро-2020

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На чемпионате Европы по футболу настала пора решающих матчей, впереди болельщиков ждет самое интересное – игры плей-офф.

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Италия – Австрия27 июня, 01:00 (время Нур-Султана)

Сборная Италии выглядит безупречной. Групповой этап команда провела на одном дыхании. Австрийцы тоже вышли в плей-офф Евро-2020 уверенно – со второго места.

Эти соперники очень часто встречались друг с другом – 35 раз, в 16 случаях победа была на стороне Италии, в 11 – Австрии, еще 8 матчей победителя не выявили.

Бельгия – Португалия28 июня, 01:00

Это одно из самых интригующих противостояний первого раунда плей-офф Евро-2020 – лидер рейтинга ФИФА против еще действующих чемпионов континента.

Бельгия спокойно вышла в 1/8, набрав максимум очков. Португалия же после крупной победы над Венгрией вчистую уступила Германии, а затем вымучила ничью с Францией.

Между прочим, Португалия имеет небольшой перевес в личных встречах – шесть побед против пяти у Бельгии.

Англия – Германия29 июня, 22:00

Родоначальники футбола крайне неудачно противостоят немцам именно на своем поле. В последний раз Англия обыгрывала Германию на «Уэмбли» более 45-ти лет назад – 12 марта 1975 года. С тех пор на своем поле они ни разу не смогли одолеть противников, потерпев пять поражений в шести матчах!

Немцы противоречиво провели групповой турнир, однако и англичане не могут похвастаться тем, что прошли группу на ура – ни в одном из матчей у них не было ощутимого превосходства.

Линия Евро от Parimatch

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