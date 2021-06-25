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В Талдыкоргане проведут антитеррористические учения

Фото: zakon.kz 25 июня 2021, 11:32

Жителей просят отнестись с пониманием и выполнять требования сотрудников.

В Талдыкоргане проведут антитеррористические учения. Жителей города просят сохранять спокойствие, передает zakon.kz.

В Алматинском областном оперативном штабе сообщили, что сегодня, 25 июня, планируют провести антитеррористические учения. Во время учений могут ограничить передвижение транспорта.

Жителей просят отнестись с пониманием, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. В штабе напомнили, что неповиновение влечет за собой административную ответственность.

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