Министр финансов внес изменения в приказ о правилах проведения госзакупок

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев подписал приказ от 17 июня 2021 года №581 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок", передает zakon.kz.

Согласно документу, изменения вносятся в Типовой договор о госзакупках работ в сфере строительства:

6.2. Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет заказчику следующие документы: 1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №155 "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия".

Также изменения вносятся в Типовой договор о госзакупках работ по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования):

5.8. Проектировщик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы: 1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №155 "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия".

Как отмечается, если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или копию соответствующего сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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