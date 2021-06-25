У казахстанцев отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге

Об этом сообщили в Нацбанке РК.

О порядке обращения банкнот номиналом 200 тенге напомнили в Национальном банке Казахстана (НБК), сообщает zakon.kz.

В Национальный банк Казахстана поступают обращения от населения. Люди жалуются на случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге. НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге. Их обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. начальник управления Департамента наличного денежного обращения НБК Динара Даутова

Она отметила, что банкноты номиналом 200 тенге можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО "Казпочта", а также в филиалах НБК.

Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа. Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно ст. 206 КоАП РК. Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты. Динара Даутова

Адреса и контакты наших филиалов указаны на сайте НБК. По дополнительным вопросам можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477.

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