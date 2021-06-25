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Какие документы должен подать кандидат в акимы

Фото: gov.kz 25 июня 2021, 12:32

Перечень утвержден совместным приказом Председателя Агентства по делам госслужбы и постановлением ЦИК.

Выборы назначаются территориальными избирательными комиссиями не менее чем за 40 дней и проводятся не менее чем за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима, сообщает zakon.kz.

Перечень документов, представляемых кандидатами в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа в районную (городскую) избирательную комиссию для проверки соответствия требованиям законодательства РК в сфере государственной службы:

  1. копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
  2. послужной список кандидата (согласно утвержденной форме);
  3. копия трудовой книжки;
  4. копии документов об образовании.

К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии "Болашак", прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии Президента РК "Болашак", выданной АО "Центр международных программ".

Перечень утвержден совместным приказом Председателя Агентства по делам госслужбы и постановлением ЦИК.

Документ введен в действие 23 июня 2021 года.

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