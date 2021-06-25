Выступление акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в СЦК - текстовая трансляция

Пресс-конференция Бакытжана Сагинтаева в СЦК проходит в онлайн-формате.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступает перед журналистами в Службе Центральных коммуникаций. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

Из-за пандемии коронавируса пресс-конференция проходит в онлайн-формате.

12:31 Бакытжан Сагинтаев начал выступление с поздравления журналистов с профессиональным праздником.

12:32 Говорит о ситуации с коронавирусом в Алматы. Если она ухудшится, то три больницы могут перевести под инфекционные стационары. В ближайшее время Алматы может перейти в "красную" зону из-за "индийского" штамма. Пока в городе вакцинировано более 400 тысяч человек. Коллективный иммунитет - 34%.

12:38 Для поддержки МСБ были приняты антикризисные меры. Их освободили от уплаты налогов, арендных платежей.

12:40 Про инвестиции. В сентябре будет открыт филиал британского университета де Монтфорт-Казахстан.

12:43 Про креативную индустрию. Создан реестр всех IT-компаний города, запускается французская школа программирования. Появится Парк креативных индустрий на базе бывшего СИЗО на Сейфуллина.

12:46 Про туризм.

В этом году планируем организовать в горах вертолетную площадку, два контрольно-спасательных пункта, где будут круглосуточно дежурить 16 спасателей. Также планируем строительство 15 хижин на отдаленных участках с возможностью передачи спутникового сигнала «SOS» на пульт спасателей, - говорит аким.

12:49 В Алматы есть проблема ветхого жилья. Городские власти запустили программу реновации. Сносить жилье будут при 100% согласии всех жителей. Есть и проблема уплотняющей застройки. Для решения вопроса были приняты правила застройки. Застройщиков теперь обяжут предусмотреть места для детских садов, школ, поликлиник, пунктов полиции.

12:55 В Алматы построят шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

12:59 Пресс-служба акимата Алматы прислала фотографию акима из СЦК.

13:00 Аким закончил доклад. Начинается сессия вопросы-ответы. Модератор говорит, что задать вопросы Бакытжану Сагинтаеву хотят около 40 журналистов. В СЦК просят задавать вопросы коротко.

13:04 Жанар Сердалина, журналист BestNews.kz, поблагодарила акима за поздравление. Спросила, какие меры принимает акимат Алматы для сдерживания цен на продукты питания?

Сейчас межсезонье. Именно на овощи и другие виды продукции цены выросли. Сейчас мы отработали вопросы с Туркестанской областью. Напрямую работаем с Таджикистаном, первые поставки идут. Картофель мы получаем из Павлодара, контракты заключены. Открыли во всех больших базарах социальные лавки, где на 30% ниже цены. На яйца установили предельные цены, сейчас работаем по капусте, - ответил аким.

13:10 Сагинтаева спросили про качество воздуха в городе. Аким говорит, что воздух грязный по большому счету из-за транспорта. Для решения вопроса устанавливаются датчики, чтобы люди могли знать, как меняется ситуация с качеством воздуха, есть программа "Жасыл Алматы", по которой за три года планируют посадить около миллиона деревьев. Также ждут завершения ремонта ТЭЦ-2 и будут создавать условия для того, чтобы люди пересаживались на велосипеды.

13:20 Журналист "The Qazaq Times" спросил про митинги кандасов из Китая. Почему акимат не дает разрешение им проводить митинг, спросил он.

В прошлом году был принят закон о мирных митингах. Для этого выделены три места. Кандасы - они в феврале один раз обратились, но документы не соответствовали закону. Мы вернули. После этого к нам таких заявлений не поступало. Если нет заявлений, как мы можем дать разрешение?

Если к ним применяли силу то нужно обратиться в Департамент полиции, отметил аким.

13:35 Прозвучал вопрос о том, будет ли объявлен локдаун в связи с выявлением в Алматы "индийского" штамма коронавируса. Аким ответил, что локдауна не будет, но будут ужесточены меры.

Локдауна, наверное, не будет, но ограничительные меры обязательно появятся. Проект постановления уже готовится Департаментом санэпидслужбы. Сейчас ждем решения Комитета при Минздраве. Как только первое постановление Комитета выйдет мы также свое постановление города будем выпускать. Мы все видим, как это быстро распространяется, поэтому я думаю, что все отнесутся с пониманием и здесь в первую очередь необходимо усиливать вакцинацию, - ответил аким.

13:40 Сагинтаева спросили про безработицу в Алматы.

64% налогов поступает от МСБ. Они все встали (из-за пандемии - ред.) и это повлияло (на экономику - ред.). Сейчас ситуация выправляется, экономика возвращается в прежнее русло, экономика возвращается к нормальной жизни. Сегодня все сферы работают, этому помогли меры господдержки, это и налоговые отсрочки, это по кредитам, по аренде, субсидирование и так далее. Конечно, это дало возможность выстоять нашему малому и среднему бизнесу и показывать хорошие темпы роста, - ответил аким.

13:52 Журналист Серикжан Маулетбай поблагодарил Бакытжана Сагинтаева за поздравление с профессиональным праздником и попросил дать возможность всем коллегам задать ему вопрос, тем более он - один из тех чиновников, которые подробно отвечают на вопросы. Затем журналист задал вопрос про средства индивидуального транспорта.

Аким ответил, что у него появился новый внештатный советник, который борется за развитие велодорог. В конце прошлого года городские власти приступили к разработке велоинфраструктуры, также создан транспортный совет, половина участников совета - активисты и эксперты.

Что касается мопедов, то чаще всего ими пользуются доставщики еды. Их обяжут носить каски и соблюдать скорость.

13:55 Когда журналист хотел задать второй вопрос, аким извинился и пояснил, что он вот уже год каждую среду отчитывается перед людьми в эфире городского телеканала. Сагинтаев подумал, что журналист упрекает его в том, что он редко отвечает на вопросы.

Я говорил, что вы редкий чиновник, который любит общаться, что вы с народом и с нами общаетесь, поэтому попросил вас, чтобы вы сегодня постарались по возможности ответить всем коллегам, как вы это обычно делаете, - сказал журналист.

Сорри, как говорится. Не так расслышал, понял, - ответил аким.

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