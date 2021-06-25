Аким: Антикризисные меры сохранили устойчивость экономики Алматы

По его словам, краткосрочный экономический индикатор за пять месяцев составил 107,8% (по РК - 102%).

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении на пресс-конференции в СЦК рассказал о социально-экономическом развитии города за пять месяцев текущего года, сообщает zakon.kz.

Краткосрочный экономический индикатор за пять месяцев составил 107,8% (по РК - 102%). В промышленности обеспечен рост на 19,7% (доля в ВРП - 5,4%; январь-апрель текущего года - 119,5%), строительство увеличилось на 24,7% (2,7%; 132,9%), услуги связи - на 13,4% (6%; 112,9%), торговля - плюс 4,7% (32,9%; 104,2%). Бакытжан Сагинтаев

По его словам, объемы вводимого жилья выросли на 13,3%, построено свыше 570 тысяч квадратных метров жилья (572,4 тыс. кв. м).

Инвестиции в основной капитал составили 355,4 млрд тенге с ростом на 32,7%. Собрано налогов в 1,1 трлн тенге. Плюс 27,8%. Всего в Республиканский бюджет поступил 791 млрд тенге (+26,8%), в местный - 349,3 млрд тенге на (+30%). Бакытжан Сагинтаев

По его данным, в Алматы инфляция в мае с начала года составила 3,4%, что ниже уровня республики (РК - 3,5%).

По продтоварам инфляция в городе на уровне республики - 104,9%, по непродовольственным товарам - 103,2% (РК - 103,1%), по платным услугам - 101,6% (РК - 102,1%). Бакытжан Сагинтаев

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