Сотовую связь планируют провести в "слепых" зонах алматинских гор

Об этом сообщил аким Алматы.

Для повышения производительности труда и изменения структуры экономики акимат Алматы проводит структурный маневр за счет развития цифровизации, креативных индустрий и туризма, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, выступая на пресс-конференции в СЦК.

В Алматы разработана стратегия цифровизации до 2025 года, единая IT-архитектура, создан реестр всех IT-компаний города. В перспективе переход к эффективному управлению городом на основе Big data и искусственного интеллекта. Уже сейчас в Алматы более 50 тыс. человек заняты в креативных индустриях (5% от общего количества занятых). В городе зарегистрировано свыше 4,3 тыс. предпринимателей и 3,6 тыс. таких компаний. Более половины (53%) креативного бизнеса страны приходится на Алматы. Бакытжан Сагинтаев

По его словам, работает креативный хаб "Алатау", где ежедневно занимаются до 700 человек. В текущем году планируется открытие такого же объекта в Медеуском районе города. До конца года будет построен Depo Evolution Park на базе бывшего трамвайного парка.

Одним из крупных объектов в Алматы станет Парк креативных индустрий. По поручению главы государства опыт Алматы по развитию креативной экономики будет масштабирован на всю страну. Одним из перспективных направлений в развитии Алматы является туризм. Только за первый квартал инвестиции в отрасль составили 29,6 млрд тенге (рост на 2,6%). Бакытжан Сагинтаев

Он отметил, что уже оцифрована тысяча километров горных пеших троп, протяженность благоустроенных троп довели до 500 км. Дополнительно ведется благоустройство 172 км горных маршрутов с созданием четырех кемпинг-зон и трех глэмпинг-зон.

В этом году в горах Алматы планируется организовать вертолетную площадку, два контрольно-спасательных пункта, где будут круглосуточно дежурить 16 спасателей. Также будет построено 15 хижин на отдаленных участках с возможностью передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Совместно с "Казахтелекомом" прорабатывается проект покрытия сотовой связью "слепых" зон в горах. Для улучшения информированности туристов будет установлено 10 интерактивных терминалов. Бакытжан Сагинтаев

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