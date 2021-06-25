Официальный ответ ВОЗ не хотели приобщать к делу по "СК-Фармация"

Прокурор отметил, что полученные данные неуместны, и с таким же успехом можно было приобщить к делу выступление доктора Комаровского.

В обвинительном акте утверждается, что единственной причиной, по которой произошло заражение врачей, является отсутствие СИЗ. Однако в официальных документах ВОЗ эти утверждения ставятся под сомнение, заявил адвокат экс-главы "СК-Фармация" Ардак Балпыков, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском суде Нур-Султана продолжается судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа. Дело, как сообщалось ранее, рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч.4 п.3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч. 2. В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняют в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом в апреле-мае 2020 года.

В свое время я обращался с адвокатским запросом, ответ на него я также направил на электронную почту. По данным ссылкам получил некую информацию и считаю необходимым приобщить к материалам дела, - сказал адвокат Ардак Балпыков.

Согласно озвученным данным, в ВОЗ не считают необходимым, чтобы врачи, оказывающие помощь больным с подозрением или подтвержденным результатом на COVID-19, носили непромокаемый медицинский фартук, бахилы или защитный комбинезон.

Требуется ли медицинским работникам в обязательном порядке носить СИЗ, такие как бахилы, непромокаемый фартук или защитный комбинезон? Ответ: Нет. В действующем руководстве ВОЗ по уходу за пациентами приводятся рекомендации по использованию средств защиты. При этом к СИЗ, которые следует использовать, относятся одноразовые перчатки, чистые медицинские халаты с длинным рукавом, медицинские маски, а также защита для глаз. Эти средства необходимо надевать перед входом в палату. Второй документ, полученный от ВОЗ, касается рационального использования СИЗ. В нем кратко изложена рекомендация ВОЗ. Указывается, что применение СИЗ является лишь одной из мер, которую нельзя рассматривать в профилактической стратегии. Применение СИЗ носит лишь ограниченную пользу в отсутствии эффективных мер контроля. В обвинительном акте утверждается, что единственной причиной, по которой произошло заражение, является отсутствие СИЗ. Считаю, что представленные документы, по крайней мере, ставят под сомнение данное утверждение. Прошу приобщить документы к материалам дела, - объяснил представитель защиты.

В свою очередь прокурор Жарас Есебаев относительно заявленного ходатайства сказал, что возражает, так как полученная информация не относится к материалам дела и неуместна.

Эта информация носит общий характер, не относящийся к материалам дела. Обращаю внимание суда, что есть постановления главного санитарного врача страны. Поэтому полагаю, что данные документы неуместны. С таким же успехом можно приобщить выступление доктора Комаровского. Считаю, что захламлять материалами дела нет необходимости. Информация представлена, как вопрос и ответ. Это значит не конкретно предоставленная информация, а мнение. Она не носит императивную норму. Тем более разные ссылки. Поэтому хотел бы на это внимание обратить. Сторона защиты вводит вас в заблуждение относительно происхождения, - заявил прокурор.

Сторона защиты возразила, отметив, что Казахстан является членом ВОЗ, а представленные ссылки и документы можно легко проверить, и они взяты не с сайта доктора Комаровского.

Отправление правосудия осуществляется на основе принципа состязательности сторон. То есть стороне защиты планируется передать больше полномочий по сбору доказательств по материалам уголовного дела наравне с прокурором. В этой связи, если адвокат сделал запрос в ВОЗ, приобщил к данному запросу ответ, то он вправе использовать ответ. Поэтому стороной защиты данные доказательства добыты в установленном законом порядке, суд обязан приобщить их к материалам дела и использовать в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела, - сказал в свою очередь судья Канат Дюсембиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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