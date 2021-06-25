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По его словам, прежде чем начать проект, нужно обсудить все стороны.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении на пресс-конференции в СЦК рассказал о строительстве ЛРТ, сообщает zakon.kz.
ЛРТ многих волнует. Прежде чем начать проект, нужно обсудить все стороны. Построить мы всегда можем, но на какие деньги? Бюджет сам по себе не поднимет проект. Он миллиард долларов будет стоить, - сказал аким, отвечая на вопрос.
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