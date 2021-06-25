Названы знаки зодиака, которых ждут перемены 

Счастливчиками станут Овны, Тельцы и Рыбы.

Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака больше всего повезет в летний период, сообщает zakon.kz со сссылкой на Утро.ру.

Овны

Звезды обещают Овнам встречи с новыми интересными людьми. Эти знакомства выльются либо в надежное деловое сотрудничество, либо в романтические отношения. Возможны положительные изменения в карьерном плане. Не исключено, что вас будет ждать повышение в должности.

Тельцы

Тельцов ждет крайне благоприятное время. По словам Глобы, удача окажется у них в руках. Важно воспользоваться предоставленным шансом и начать действовать. Не стоит бояться абсолютно новых для вас дел - все сложится в вашу пользу.

Рыбы

Летние месяцы подарят Рыбам долгожданное успокоение. Избавиться от негативных эмоций, накопленных за несколько месяцев, поможет отдых. Следует отдавать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Звезды предупреждают - ошибок не всегда удастся избежать. Но работа над ошибками поможет расставить все по своим местам.

Для других представителей зодиакального круга лето тоже выдастся достаточно благоприятным. Но они не смогут похвастаться такой везучестью, какая будет сопутствовать вышеперечисленным знакам.

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