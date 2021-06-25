Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Исключением являются дети до 7 лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.

Израиль с 25 июня возвращается к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В связи с ростом заболеваемости с 12.00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств, - говорится сайте Минздрава страны.

Исключением являются дети до 7 лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, ограничения, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

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