Современный тепличный комплекс запустили в Алматинской области

Общая площадь тепличного комплекса составляет 5,1 га.

В Ельтайском сельском округе Карасайского района введен в эксплуатацию современный тепличный комплекс промышленного типа ТОО "Eurasian Green Produсt".

Общая площадь тепличного комплекса составляет 5,1 га. В церемонии открытия участвовал председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Айболат Абенов, руководитель Управления сельского хозяйства Алматинской области Максут Жапаров, аким Карасайского района Жандарбек Далабаев, директор "Eurasian Green Produkt" по развитию и стратегическому планированию Жандос Турсынгалиев.

В своей поздравительной речи Айболат Абенов подчеркнул, что на данный объект финансовый институт государства выделил средства на льготных условиях.

Мы сегодня очень рады присутствовать на открытии тепличного комплекса, который уже начал давать свои плоды. Сейчас компания поставляет товар на местный рынок и за рубеж. Это очень хороший показатель, - сказал Айболат Абенов.

В свою очередь аким Карасайского района Жандарбек Далабаев проинформировал, что налоговые поступления в местный бюджет составляют более 100 млн тенге.

В теплице на 5 га посажены помидоры. В год здесь будут производить 3 тыс. тонн томатов.

Тепличный комплекс оборудован новыми технологиями, где используются автоматические, приемлемые климатические условия для выращивания свежих и вкусных томатов.

По словам директора ТОО "Eurasian Green Produсt" по развитию и стратегическому планированию Жандоса Турсынгалиева, их продукция отличается высокими вкусовыми показателями.

В 2018 году мы начали строительство тепличного комплекса. Используется метод компании "Van der Hoeven". Преимущества данных теплиц - это лучше контролируемый климат, оптимальное использование энергии, минимальное использование средств для защиты растений. Сорта томатов - "Мерлис" и "Меланеза". Главное, мы при выращивании овощей применяем натуральный способ без химических добавок, что в итоге дает экологически чистый урожай, - сказал Жандос Турсынгалиев.

В дальнейшем компания планирует второй этап строительства тепличного комплекса. После расширения теплица будет обеспечивать жетысусцев не только томатами, но и огурцами. На третьем этапе строительства будет построено овощехранилище на имеющемся участке в 17 га с поэтапным введением по 5000 кв. м.

На сегодня на предприятии трудоустроены 100 человек местных жителей. Они мастера своего дела, не жалеют времени и трудятся на совесть. Благодаря их кропотливой работе горожане покупают самые вкусные помидоры.

Мы очень рады, что в нашем районе построили такую теплицу. Это все дополнительные рабочие места. Работа несложная. Ежедневно собираем хороший урожай, - подчеркнула овощевод Айнур Балдаева.

В Алматинской области хорошо развивается тепличное хозяйство, на сегодняшний день имеются 102 теплицы на 103,1 га. По итогам 2020 года валовой сбор продукции составил 35,2 тыс. тонн, в текущем году планируется собрать 41,2 тыс. тонн. В целях обеспечения населения свежими овощами в межсезонье проводится работа по увеличению площадей тепличных хозяйств. Так, в 2021 году запускаются еще две теплицы в Уйгурском районе.

Сельхозтоваропроизводителям, в том числе тепличным хозяйствам, оказывается значительная поддержка со стороны государства для возмещения затрат до 50% субсидирования минеральных удобрений и до 40% - пестицидов. Кроме того, возмещается 25% от понесенных инвесторами затрат на строительство и расширение теплиц.

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