МакSим ввели в кому - появились новые подробности о состоянии певицы

Подробности состояния певицы раскрыла ее представитель.

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой), которую на прошлой неделе экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник Москвы с тяжелой пневмонией (40% поражения легких) и ввели в искусственную кому, раскрыла подробности ее состояния, передает zakon.kz.

Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения, - рассказала РИА Новости представитель артистки.

По словам собеседницы агентства, подтвержденного тестами COVID-19 у МакSим по-прежнему нет.

Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости, - отметила представитель певицы.

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