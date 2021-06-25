"Я в шоке". Алматинец смотрел Евро-2020 и выиграл Лексус

С 11 июня по 11 июля в Европе проходит один из важнейших футбольных чемпионатов — Евро-2020.

30-летний житель Алматы стал счастливым обладателем новенького автомобиля Lexus NX 200. Рецепт успеха прост — он принял участие в акции "Евробол" от онлайн-букмекера №1 в Казахстане, компании Parimatch. Номер его игрового счёта был выбран с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире 21 июня.

С 11 июня по 11 июля в Европе проходит один из важнейших футбольных чемпионатов — Евро-2020. В этот период Parimatch разыгрывает по автомобилю каждую неделю, а еще призы на 50 млн тенге. Следующий розыгрыш состоится уже 28 июня.

Принять участие в акции просто:

Нажмите "Участвовать" на странице промо акции. Создайте новый или зайдите в действующий аккаунт Parimatch.kz. Сделайте хотя бы одну ставку от 2000 тенге с коэффициентом 1,8 и выше. За каждые 2000 тенге вы получите билет. Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть автомобиль.

Принять участие в "Евробол".

— Аскар, расскажите немного о себе.

— Я индивидуальный предприниматель. Частенько ставлю в Parimatch. Не ради каких-то больших выигрышей. А ради фана, позитивных эмоций. Люблю смотреть футбол. —Заядлый фанат или смотрите только крупные чемпионаты?

— Мне нравится Английская Премьер Лига. Болею за "Манчестер Сити". На Евро ставил на Италию, Бельгию, Австрию.

— Кто по вашему мнению победит в Евро-2020?

— Думаю, итальянцы. У них хороший потенциал, командная игра. Еще хотелось бы отметить венгров. Жалко, что они не прошли в плей-офф

— Что почувствовали, когда узнали о выигрыше?

— Сначала я не поверил. Я включил эфир, когда объявляли предыдущего победителя. А потом называют мое имя. Не сразу понял, что речь идет о Лексусе. Я в шоке. Я реально выиграл автомобиль.

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