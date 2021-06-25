Мажилисмен Осин: Минсельхоз должен правильно прогнозировать овощной рынок

Вопросы продовольственной безопасности страны носят комплексный характер и требуют скоординированных действий всех заинтересованных сторон.

Комитет Мажилиса по аграрным вопросам провел "круглый стол", посвященный вопросам обеспечения продовольственной безопасности, сообщает zakon.kz.

В заседании, состоявшемся посредством видеоконференцсвязи, приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, Продовольственной контрактной корпорации, НПП "Атамекен", СПК "Astana", а также сельхозтоваропроизводители.

Выступивший в ходе заседания депутат Мажилиса Шамиль Осин отметил увеличение на 6,7% с начала 2021 года цен на социально значимые продовольственные товары: на морковь и картофель - на 48% и 53% соответственно, а также на подсолнечное масло, сахар, гречку, яйца и т.д.

Мажилисмен считает, что такой рост цен на первоочередные товары в стране сложился не только из-за пандемии, но и из-за отсутствия четкого взаимодействия государственных органов и непродуманной работы министерств. Прежде всего это связано с отсутствием прогнозирования овощного рынка со стороны Министерства сельского хозяйства. Депутат отметил, что сегодня фермеры сами решают, что им сажать, сеять и в каком количестве. Такой подход к формированию рынка не может не вызвать дисбаланс.

Депутат сообщил также, что из-за сложных погодных условий фермеры не могут прокормить свой скот и вынуждены нести значительные убытки или кормить животных картоном. Это свидетельствует об отсутствии кормовой базы. По мнению депутата, в рационе крупного рогатого скота, кроме сена и люцерны, должны быть кукуруза, комбикорма, рисовые отходы, жмых, специальные добавки, различные овощи. Только при таком питании можно ждать повышения надоев и привесов.

Наряду с этим, заявил парламентарий, в стране еще остро стоит вопрос развития отрасли производства сельскохозяйственной техники.

В ходе обсуждения мажилисмены обратили внимание и на проблемы мукомолов. Неэффективной и несостоятельной назвали депутаты и работу стабилизационных продовольственных фондов. По мнению депутатов Мажилиса, в глубоком кризисе находится и отрасль семеноводства, которая также нуждается в государственной поддержке для отечественных селекционеров и семеноводов.

Отдельное внимание депутаты уделили и вопросам фитосанитарной и ветеринарной безопасности. Говоря об этом, они подчеркнули, что в Казахстане нет современной базы, профессиональных специалистов, владеющих современными методами исследований. Аналогичная ситуация наблюдается и в системе отечественной экспертизы ГМО-продукции, что вызывает значительные риски по завозу в нашу страну генетически модифицированных продуктов питания и семян.

При этом депутаты считают, что для интеграции в пищевую аграрную экономику необходимо достичь производства конкурентоспособной сельхозпродукции. Для этого производимая продукция должна обходиться дешевле, качество и производительность труда должны быть выше. Этих показателей можно достичь путем организации переработки, транспортировки и реализации производимой продукции, введения современной техники и оборудования, создания производственных и потребительских кооперативов осуществляемых инвестиций и формирования кооперационных связей между ними. Это одна из лучших мировых практик для создания наиболее благоприятных условий для работы фермеров.

По мнению вице-министра сельского хозяйства Руслана Манатаева, вопросы продовольственной безопасности страны носят комплексный характер и требуют скоординированных действий всех заинтересованных сторон.

Уровень продовольственной безопасности в стране определяется не только уровнем развития сельского хозяйства, но и развитостью смежных с сельским хозяйством отраслей - логистики, торговли, хранения, состояния дорог, транспортного сообщения, финансового сектора и т.д. Также на показатели продовольственной безопасности напрямую влияет уровень покупательской способности населения, - считает вице-министр.

Относительно сложившейся ситуации с ростом цен на картофель и овощи Манатаев пояснил, что в текущем году из-за сложившихся сложных климатических условий фермеры Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, основных производителей ранних овощей, приступили к массовому сбору позже обычного, и это привело к задержкам поставок на рынок нового урожая.

Выступившие в дискуссиях мажилисмены отметили важность поднимаемых вопросов и рекомендовали уполномоченным органам выработать алгоритм их решения.

Свое мнение по обсуждаемому вопросу высказали и другие участники заседания, среди которых управляющий директор-член правления АО "НК "Продкорпорация" Тулеген Закарьянов и вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, а также сельхозтоваропроизводители.

По итогам обсуждения депутатами выработаны соответствующие рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы.

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