Air Astana оборудовала комнаты матери и ребенка в трех аэропортах Казахстана

Все комнаты предназначены для детей в возрасте до 5-7 лет в сопровождении одного взрослого и функционируют бесплатно и круглосуточно.

В честь детского праздника 1 июня Air Astana и FlyArystan оснастили комнаты матери и ребенка в воздушных гаванях Нур-Султана, Шымкента и Атырау предметами детского уголка. Air Astana передала в дар лего-столики со стульями, мольберты, развивающие бизиборды и музыкальные игрушки.

Чтобы ожидание рейса пассажиром с детьми было не томительным, а более комфортным, Air Astana продолжила проект по оснащению комнат матери и ребенка в аэропортах Казахстана. Напомню, что вначале прошлого года мы помогли нашему стратегическому партнеру Алматинскому аэропорту обновить комнату матери и ребенка. В этом году мы приурочили это ко дню защиты детей. Надеемся, что обновленные комнаты не только скрасят ожидание рейса, но позволят весело и с пользой провести детишкам время. вице-президент по корпоративным коммуникациям Аir Astana Белла Тормышева

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев имеются пять подобных комнат: по две комнаты в стерильных зонах терминала 1 (2 и 3 этажи) и терминала 2 (2-й этаж), и еще одна комната - в общей зоне в терминале 2.

В международном аэропорту Шымкента комната матери и ребенка находится на первом этаже, в общей зоне, в международном аэропорту Атырау – на втором этаже, в общей зоне рядом с офисом Air Astana.

Все комнаты предназначены для детей в возрасте до 5-7 лет в сопровождении одного взрослого и функционируют бесплатно и круглосуточно. В комнатах, помимо игрушек, имеются кроватки, пеленальные столики, микроволновые печи, а также санитарно-гигиеническая зона.

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